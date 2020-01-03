https://static.news.ru/photo/beb9af04-2e50-11ea-9da4-fa163e074e61_660.jpg Ким Торра Фото: Jordi Boixareu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центризбирком Испании решил лишить председателя правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности. Ранее Высший суд автономии вынес аналогичное решение на срок 18 месяцев.

Как передаёт издание El Mundo, вердикт каталонского суда может быть обжалован, и Торра собирается воспользоваться этой возможностью. Предполагалось, что до вынесения окончательного решения глава автономии сможет находиться на своём посту. Однако испанские партии «Народная» и «Граждане» обратились в ЦИК с просьбой, чтобы Торра был лишён места в каталонском парламенте, что автоматически влечёт за собой право занимать место главы правительства. Центризбирком согласился с доводами обратившихся партий.

Дело, ставшее поводом для разбирательств в отношении Торро, связано с неповиновением решению ЦИК Испании в преддверии выборов в стране.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, бельгийский суд отказался выдавать бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона испанским властям.