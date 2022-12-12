Искушение Евой: дома у вице-президента Европарламента нашли «мешок денег» Как бывшая греческая телеведущая и светская львица попала под влияние Катара и подвела под монастырь весь ЕС

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В столице Евросоюза продолжается политическое землетрясение. Накануне по запросу бельгийской прокуратуры взяли под стражу вице-президента Европейского парламента, депутата от Греции Еву Кайли. Ей предъявлено обвинение в «соучастии в криминальной группе, отмывании денег и коррупции». Всего задержаны шесть человек — почти все они итальянцы из ближайшего окружения госпожи Кайли. Их подозревают в получении «денег и подарков от одного из государств Персидского залива». Уже не секрет, что речь идет о стране-хозяйке Чемпионата мира по футболу — Катаре. Этот скандал уже окрестили одним из самых масштабных в Брюсселе за последние десятилетия. И он бросает тень на весь ЕС. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что случилось? Как пишет европейское издание Politico, бельгийская полиция провела рейды по 16 адресам. Во время обысков оперативники изъяли компьютеры, мобильные телефоны, а главное — наличные в размере €600 тысяч. «Мешок, набитый банкнотами», нашли в доме у главной фигурантки — одной из 14 вице-президентов Европарламента Евы Кайли. Гречанка представляет Прогрессивный альянс социалистов и демократов, а у себя на родине состоит в ПАСОК (Всегреческом социалистическом движении). Обе левых партии поспешили исключить Кайли из своих рядов.

Фото: EUC/Keystone Press Agency/Global Look Press Гречанка Ева Кайли бросила тень на весь Евросоюз

Ее полномочия в руководстве главного законодательного органа ЕС также приостановлены. После задержания Евы Кайли прокуратура в воскресенье выдала уже полноценный ордер на ее арест. По закону, политика имеют право держать под стражей целый месяц до лишения иммунитета и суда.

СМИ пишут, что вице-президента Европарламента и ее соратников обвиняют в «лоббировании национальных интересов» Катара. Якобы Доха пыталась через Кайли повлиять на Брюссель в газовых, визовых и имиджевых вопросах.

По версии следствия, лицам, занимающим политические или стратегические посты в Европарламенте, платили крупные суммы денег или предлагали солидные подарки с тем, чтобы те повлияли на решения коллег, — говорится в воскресном заявлении федеральной прокуратуры Бельгии.

Чем известна Ева Кайли? Портал Politico называет 44-летнюю Кайли «одной из самых влиятельных фигур» в Европарламенте. До того, как податься в большую политику, она вела новости на греческом частном телеканале Mega TV. В Греции Ева «считалась знаменитостью», а в брюссельских коридорах — «одной из самых гламурных персон». В 2011 году немецкий журнал Spiegel утверждал, что на родине «внешность эффектной блондинки вызывала нездоровый интерес, который затем переродился в откровенный сексизм и навешивание ярлыков».

По первому образованию Ева — архитектор, затем изучала международные отношения и европейскую политику. В 1998 году, возрасте 20 лет, она избралась в муниципальный совет своего родного города Салоники, в 2007-м стала депутатом парламента Греции, а с 2014-го заседает в Европарламенте. Там она занималась цифровизацией (и даже получила награду за продвижение современных технологий), пока в январе этого года ее не назначили спецпредставителем по отношениям с Ближним Востоком.

Фото: shutterstock Еву Кайли называют одной из самых влиятельных фигур в Европарламенте

Эксперты отмечают, что Ева Кайли «на глазах превратилась в яростного защитника Дохи и лоббиста ее интересов при подготовке к чемпионату». К примеру, в ноябре Европарламент принял резолюцию с осуждением «гибели тысяч иностранных рабочих на стройках мундиаля» (такие данные приводят правозащитники, а катарцы, разумеется, всё отрицают). Перед голосованием Кайли «внезапно взяла слово и произнесла хвалебную речь об „исторической трансформации“ эмирата, который стал передовиком в улучшении трудовых прав». Как раз перед этим она встречалась с катарским министром труда.

Перед началом чемпионата с ревизией в Доху собиралась делегация Европарламента по развитию отношений с Аравийским полуостровом. Однако в последний момент совет шуры Катара раздумал принимать группу евродепутатов. Вместо этого к катарцам отправилась одна Кайли, где ей устроили теплый прием. Наконец, десять дней назад вице-президент Европарламента неожиданно появилась за заседании комитета по юстиции и внутренним делам, в котором даже не состоит, и проголосовала за упрощение визового режима с Катаром, а заодно и Кувейтом.

Кто еще замешан? Судя по сообщениям в СМИ, в деле замешан «греко-итальянский» семейный подряд. В то время, как в Брюсселе проходили обыски, отец Евы Кайли (чем он занимается, точно никто не знает) «взял билет на поезд, прихватив значительную сумму наличных». Там его и остановили оперативники, правда, потом отпустили — в отличие от дочери. Всего по горячим следам было задержано шесть человек, однако в итоге прокуратура оставила под стражей четверых.

Среди них — Франческо Гиорги, которого в прессе называют «партнером Евы Кайли и отцом их общего ребенка». Он тоже работает в Европарламенте «советником по Ближнему Востоку и Северной Африке». Кроме того, Гиорги в свое время основал неправительственную организацию Fight Impunity («Долой безнаказанность»).

Фото: Diliff/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Среди задержанных - итальянский социалист Пьер Антонио Панцери

По версии следствия, через нее «проходили финансовые потоки» от третьих стран. Недаром арестован ее нынешний президент Пьер Антонио Панцери — итальянский социалист и бывший член Европарламента. Правда, сейчас он работает всего лишь помощником бельгийского евродепутата от той же партии социалистов и демократов. Жена и дочь господина Панцери находятся под домашним арестом, выяснила итальянская газета Corriera della Sera. Задержан и видный защитник прав трудящихся Люка Висентини. Долгое время он возглавлял Европейскую конфедерацию профсоюзов, а в прошлом месяце стал главой Международной конфедерации.

Как видно, Ева Кайли остается самым высокопоставленным из всех фигурантов этого дела. Но именно благодаря ей оно прогремело на весь Евросоюз. По данным Spiegel online, следователи разрабатывали операцию по задержанию с июля «в строжайшем секрете». И не нашли более подходящего момента для решающего удара, чем финальная неделя Чемпионата мира по футболу. Разумеется, в Катаре заявили, что не имеют никакого отношения к скандалу и к подкупам высокопоставленных европейцев.

Что будет дальше? «Шок», «самые грандиозный скандал в истории Европарламента», «тень на весь Европейский союз» — так европейские СМИ пишут о «деле Евы».

Мешки с наличными! Политики арестованы! Взяточничество? Добро пожаловать в декабрьский морок, накрывший Европу, — иронизируют колумнисты Politico.

Эксперты признают: аресты стали большим ударом по самой левой идее. Она и так переживает не лучшие времена на фоне «правых разворотов» внутри ЕС. В Греции, на родине Кайли, у власти находятся «новые демократы» после поражения социалиста Алексиса Ципраса в 2019 году. А в Риме совсем недавно присягнула коалиция во главе с «Братьями Италии» Джорджи Мелони, в лице которой правые силы Европы обрели влиятельную союзницу.

Теперь у них появились поводы для злорадства. «Дело Кайли» льет воду на воду европейских евроскептиков.

Доброе утро Европейскому парламенту! - съязвил у себя в Twitter премьер Венгрии Виктор Орбан, припомнив, как евродепутаты обвиняли его страну в коррупции.

А лидер британской Партии брекзита Найджел Фараж довольно написал в соцсетях: «Слава Богу, мы вышли».

Скандал становится серьезным испытанием для верховенства закона в Европе, — признает Politico.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен старается не комментировать скандал в Европарламенте

Как отмечает издание, под ударом оказалось доверие ко всем европейским институтам. Так, в понедельник вопросы посыпались уже к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Тем более что ее зам, греческий политик Маргаритис Схинас присутствовал на церемонии открытия мундиаля в Катаре — а это довольно высокий уровень представительства. СМИ припомнили, что Схинас также хвалил Доху за «ощутимый прогресс в трудовой реформе» и заодно с Кайли предлагал отменить визы для катарских туристов.

Эмоции накаляются, когда обвинения в коррупции проносятся по Брюсселю, а полицейские рейды затрагивают видных законодателей ЕС. Возникает логичный вопрос к госпоже фон дер Ляйен: кто следующий? Замешана ли тут Еврокомиссия?

Сама Урсула фон дер Ляйен ограничилась комментарием о том, что в ее ведомстве «проверяют все обстоятельства». И пообещала еще раз проверить внутренние законы о лоббизме. «Если нам будет что сообщить, мы сообщим», — заключила еврочиновница.