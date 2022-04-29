Ирландия готова передать замороженные российские активы на восстановление Украины, сообщил министр иностранных дел страны Саймон Ковени, пишет РИА Новости. По его словам, изъятых ценностей из РФ в стране накопилось на €1,2 млрд. Глава МИД также отметил, что перед тем, как утвердить такое решение, необходимо проработать «чёткую и надёжную правовую базу».
Некоторые страны-члены Евросоюза предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации на Украине, и использовать их в том числе для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению, — сказал Ковени.
При этом представители оппозиционных партий Ирландии предложили направить замороженные средства на гуманитарную помощь украинским беженцам, прибывшим в страну.
Ранее политолог Сергей Наумов заявил, что возможное изъятие валютных резервов России — это правовой беспредел. Вообще же атака на российскую экономику, по его мнению, говорит о зависимости международных институтов от воли некоторых стран.