Иранское ТВ показало сюжет о внесении детей в базу сайта «Миротворец»

Фото: Gao Wencheng/XinHua/Global Look Press

Рабочий процесс на телестудии Ирана

Иранский телеканал Press TV продемонстрировал сюжет, в ходе которого рассказывается о внесении детей в базу украинского сайта «Миротворец». В ходе репортажа журналисты показали 13-летнюю писательницу из ЛНР Фаину Савенкову, которая оказалась в базе «Миротворца». Юный автор рассказала, что ее подругу также внесли в список «антиукраинских пропагандистов» после того, как та написала стихотворение о войне.

В списке («Миротворца». — NEWS.ru) есть украинские и иностранные журналисты, политики и граждане, которые, как считается, помогали или работали с пророссийскими силами в стране в той или иной мере. Теперь, как ни странно, в список добавляют детей, — сообщает телеканал.

Савенкова пишет эссе, пьесы и романы. В 2021 году она написала книгу «Стоящие за твоим плечом» в соавторстве с фантастом Александром Контровичем. Книга повествует о борьбе добра и зла в Донбассе.

Интернет-ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. Там, в частности, размещается информация о людях, которые имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают агрессию против Украины. Орбан же попал в чёрный список как «антиукраинский пропагандист».