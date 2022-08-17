Independent: украинские беженцы разоряют британцев

Фото: 360-berlin/ Jens Knappe / picture alliance / Global Look Press

Новая программа правительства Великобритании «Дома для Украины», которая призвана помочь британцам с компенсациями за размещение беженцев, не работает, пишет издание The Independent. Отмечается, что выплат недостаточно в рамках финансового кризиса в стране. Речь идёт о выплатах в размере 350 фунтов стерлингов британским семьям, которые принимают украинских беженцев.

Правительство призвали рассмотреть предложения об удвоении выплаты в размере 350 фунтов стерлингов британским семьям, принимающим украинцев. Однако сейчас каждый четвертый хозяин планирует расторгнуть соглашение, так как это грозит разорением простым британцам, — сказано в публикации.

Автор статьи напомнил, что по действующей программе в Британию прибыли около 79 тысяч беженцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее признался, что его семья покинула страну сразу после начала специальной военной операции. По данным сайта Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Украину с начала СВО покинули более 10 млн человек. Большая их часть пересекла границу с Польшей — 5,2 млн человек, 1,9 млн при этом уехали в Россию, в Венгрию — 1,1 млн, в Румынию — 998 516, Словакию — 668 197, Молдавию — 565 543, в Белоруссию — 16 685.