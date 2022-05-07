Independent: Франция хочет заменить российский газ биометаном к 2030 году

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Франции планируют к 2030 году заместить долю импортируемого российского газа биометаном, который получают из сельскохозяйственных отходов, пишет газета Independent. По информации издания, эту инициативу поддерживают французские фермеры, которые запустили предприятия по производству биотоплива.

При этом авторы статьи отмечают, что небольшие газовые станции, которые питают фермерские хозяйства, вряд ли смогут быстро вытеснить российский газ. В то же время биогаз является важным элементом для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Европейская биогазовая ассоциация считает, что Европейский союз сможет спешно нарастить производство биометана для дальнейшей закачки в газопроводы, — говорится в материале.

После начала спецоперации России на Украине Франция предприняла меры, чтобы ускорить производство биометана в стране. Так, в 2021 году биометан удовлетворял почти 1% потребностей Франции в газе, в этом году его доля должна вырасти до 2%, а к 2030 году — до 20% общего потребления.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не испытывает потребности в газе из России. При этом он отметил, что Европа от него зависит. Макрон добавил, что Франция намерена закупать газ у других поставщиков и сейчас над этим работает.

В настоящее время страны Евросоюза пытаются снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, 4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России, в который входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов. Оно может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что если заместить нефть из России ещё возможно, то с поставками газа «всё обстоит по-другому». По его словам, полное закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается.