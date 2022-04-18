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Макрон заявил, что Франция не нуждается в газе из России

Макрон: Франция не нуждается в газе из России
01:29, 19 апреля 2022
Макрон заявил, что Франция не нуждается в газе из России Эммануэль Макрон Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не испытывает потребности в газе из России. При этом Европа от него зависит, отметил глава Пятой республики в беседе с телеканалом France 5.

Европа зависит от российского газа <...>, но Франция в нём не нуждается, — подчеркнул французский лидер.

Макрон добавил, что Франция намерена закупать газ у других поставщиков и сейчас над этим работает.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон заявил: он намерен и дальше продолжать диалог с президентом РФ Владимиров Путиным. То, что диалог с российским лидером в последние дни вёлся «менее интенсивно», он объяснил проведением своей предвыборной кампании.

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