Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не испытывает потребности в газе из России. При этом Европа от него зависит, отметил глава Пятой республики в беседе с телеканалом France 5.

Европа зависит от российского газа <...>, но Франция в нём не нуждается, — подчеркнул французский лидер.

Макрон добавил, что Франция намерена закупать газ у других поставщиков и сейчас над этим работает.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон заявил: он намерен и дальше продолжать диалог с президентом РФ Владимиров Путиным. То, что диалог с российским лидером в последние дни вёлся «менее интенсивно», он объяснил проведением своей предвыборной кампании.