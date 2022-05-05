Глава Евросовета: ЕС не планирует отказ от российского газа

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ЕС не планирует отказ от российского газа, заявил президент Евросовета Шарль Мишель в эфире радиостанции Cadena SER. Он считает, что заместить нефть из России ещё «возможно», но с поставками газа «всё обстоит по-другому». Мишель уточнил, что найти газовый аналог из нефтехимических продуктов «невозможно».

Рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ — это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается, — заявил Мишель.

Ранее министр экологического перехода Франции Барбара Помпили в эфире радиостанции France Info заявила, что страны Евросоюза могут прийти к соглашению по введению эмбарго на российскую нефть уже к концу недели. Накануне постоянные представители стран — членов ЕС не смогли согласовать отказ от углеводородов из РФ. Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария не согласились с предложенными мерами по скорому введению эмбарго.

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее заявил о возможном росте цен на внутреннем рынке после введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. По его словам, временные рамки полного отказа от энергоресурсов из РФ составят 180 дней.