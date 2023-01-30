«Имитирует отсутствие изоляции»: политолог о визите Лукашенко в Зимбабве Политолог Карбалевич: Лукашенко поехал в Зимбабве из-за желания показать отсутствие международной изоляции

Фото: president.gov.by

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Зимбабве стоит расценивать исключительно в контексте внутрибелорусской повестки, заявил NEWS.ru политолог Валерий Карбалевич. Он добавил, что товарооборот двух стран ничтожный и составляет лишь $25 млн в год.

У нас есть достаточно серьезные проблемы с международными визитами Александра Григорьевича. А так он имитирует отсутствие изоляции и показывает, что все нормально, никакой изоляции нет. И создает при этом, позитивную картину успешности своей внешней политики и то, что его уважают во всем мире, — заявил политолог.

Он добавил, что ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия помогаем Зимбабве поднимать сельское хозяйство. Это, казалось бы, должно кратно увеличить товарооборот, год на 2022 год рост, но по грубым оценкам, составил те же $25 млн, что и в 2021 году.

Что кончено же, ни о чем, — заявил Карбалевич.

Официальная часть переговоров Лукашенко и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы запланирована на 31 января. Главы государств встретятся в формате один на один и в расширенном составе — с участием членов делегаций с обеих сторон.

Сообщалось, что с участием лидеров стран также пройдет церемония передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Республики Зимбабве и будет дан старт третьей фазе программы. Мероприятие пройдет на базе Института сельского хозяйства Зимбабве.