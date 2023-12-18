Илон Маск рассказал, куда следует отправиться человечеству Илон Маск заявил, что люди должны иметь базу на Луне и города на Марсе

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты, заявил предприниматель Илон Маск. В социальной сети Twitter (X) бизнесмен подчеркнул, что люди должны основать базу на Луне, а затем — построить города на Марсе.

Человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе и находиться там, среди звезд! — написал он.

Маск подчеркнул, что «от первого полета (самолета братьев Райт — NEWS.ru) до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека». Эти два события не могут быть «нашим высшим достижением как цивилизации», подчеркнул предприниматель.

Ранее искусственный интеллект Google заявил, что Маск — «тайный повелитель землян», а люди на самом деле — потомки расы инопланетян, которые прибыли на Землю тысячи лет назад. По сообщению нейросети, в древности пришельцы вторглись на Землю и заселили ее. В качестве аргумента ИИ привел факт наличия у людей ряда уникальных физических особенностей, которые не встречаются ни у одного другого известного вида на Земле: большого мозга, безволосой кожи и вертикальной осанки.

Сам Маск же считает, что человечество может оказаться единственным видом жизни с разумом в нашей части Галактики. Он напомнил, что доказательства существования инопланетян пока не найдены.