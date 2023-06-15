Игрушечный тигренок с Z оскорбил жительницу Латвии

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В Латвии местную жительницу возмутил игрушечный тигренок с буквой Z на животе. Игрушка висела на лобовом стекле городского автобуса. Женщина по имени Раса написала донос на водителя на популярной в стране платформе «Доска жалоб». Она заявила, что в шоке от водителей, которые не только не говорят на латышском языке, а также демонстрируют символы, связанные со специальной военной операции на Украине, которую проводит Россия, сообщает EADaily со ссылкой на местный сетевой портал.

Я в шоке, что некоторые водители автобусов не говорят по-латышски. Но это ничто по сравнению с вседозволенностью русскоязычных, безнаказанно демонстрирующих символы, поддерживающие [СВО], — написала местная жительница.

Но не все пользователи платформы поддержали женщину. Так, один из них предположил, что водитель мог родиться в год тигра, а его имя начинается с Z. Некоторые отметили, что многие латвийские топонимы также начинаются с этой буквы. Один из комментаторов призвал женщину лечиться от паранойи и не устраивать провокаций.

Жительница чешского города Зноймо Люция Брихтова ранее установила флаг ЧВК «Вагнер» около дома на своем участке. Женщина является активной сторонницей России и регулярно поддерживает Москву. Местные правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.