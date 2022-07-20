Игру квиддич переименуют из-за критики в адрес Джоан Роулинг Игру квиддич из книг о Гарри Поттере переименуют в квадбол

Фото: shutterstock

Спортивную игру квиддич, придуманную писательницей Джоан Роулинг для романов про Гарри Поттера, переименуют в квадбол (quadball), сообщает Международная ассоциация квиддича (IQA). Главной причиной смены названия послужило желание спортивной ассоциации дистанцироваться от имени писательницы, которую ранее обвиняли в трансфобии.

Роулинг все чаще подвергается критике из-за своей антитранс-позиции. Поэтому в рамках усилий по дистанцированию этого вида спорта от его создателя Международная ассоциация квиддича объявила, что этот вид спорта теперь будет называться квадболом, — указано в заявлении на сайте федерации.

Решение о смене названия также было принято из-за того, что американская киностудия Warner Bros., на которой снимались фильмы о Гарри Поттере, владеет правами на торговую марку Quidditch, что дополнительно мешало развитию спортивной игры.

Придуманная Роулинг игра была адаптирована к реальной жизни в 2005 году. По правилам две команды по семь игроков бегают с метлами по овальному полю и забрасывают мячи в кольца. В квиддич играли в 40 странах мира.

Автор серии книг о Гарри Поттере ранее пошутила над попыткой заменить слово «женщина» на «человек с менструацией», после чего читатели предложили засудить Роулинг за трансфобию и перестать экранизировать её книги, а некоторые стали угрожать ей изнасилованием и убийством. Актёры поттерианы, в том числе сыгравшие главные роли Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, также раскритиковали Роулинг, заявив о своем разочаровании.