Хейтеры пригрозили подбросить Роулинг самодельную бомбу

Британская писательница и автор фэнтези-романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожаловалась на своей странице в Twitter на угрозы от защитников трансгендеров. Литератор отметила, что не в первый раз столкнулась с обещаниями расправиться с ней.

Я желаю, чтобы ты (Джоан Роулинг. — NEWS.ru) однажды нашла очень милую самодельную бомбу в почтовом ящике, — процитировала Роулинг одного из хейтеров.

To be fair, when you canât get a woman sacked, arrested or dropped by her publisher, and cancelling her only made her book sales go up, thereâs really only one place to go. pic.twitter.com/MsNWXhWlyc — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 19, 2021

Писательница подчеркнула, что ей также обещают «убийства, изнасилования и избиения».

Летом 2020-го Роулинг написала сообщение в социальной сети с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она сопроводила материал ироничным комментарием: «„Люди, которые менструируют“. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».

Сообщение вызвало большое количество негативных комментариев. Возмущённые читатели предложили засудить писательницу за трансфобию и перестать экранизировать её книги. Комментаторы написали, что выражение «люди, которые менструируют» относится не только к женщинам, но и к небинарным людям — отрицающим деление на мужчин и женщин и причисляющим себя к категории «они».

Ранее сообщалось, что блогеры на YouTube-канале SuperCarlinBrothers, посвящённом фэнтези-саге про Гарри Поттера и другим популярным лентам, раскрыли тайну миссис Норрис — кошки смотрителя «школы чародейства и волшебства» «Хогвартс» Аргуса Филча.