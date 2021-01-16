Идея о привилегиях для вакцинированных вызвала скандал в Германии

https://static.news.ru/photo/9a0b0636-58d3-11eb-bdcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Eckel via imago-images.de/Global Look Press

Идея властей Германии о предоставлении привилегий тем, кто привился от коронавируса, стала поводом для большого скандала. Её раскритиковали как простые граждане, так и общественные организации.

Пользователи соцсетей, особенно те из них, кто недоволен введёнными в стране ограничительными мерами, заявили, что население будет расколото на два лагеря. Непривившиеся от COVID-19 окажутся людьми «второго сорта».

В фонде защиты пациентов, в свою очередь, отметили, что дискуссии о каких-либо привилегиях для вакцинированных бесполезны, поскольку пока нет полной уверенности в том, что получивший прививку не может заразить окружающих. Эту позицию поддержали в Минздраве Германии, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в ФРГ за время пандемии перевалило за 2 млн. Жертвами инфекции в стране стали 45,2 тысячи человек. В стране с 16 декабря действует карантин, и власти не исключают его продления ещё на два месяца. Кроме того, он может быть ужесточен путём полного перевода жителей на дистанционную работу. В настоящее время от коронавируса в Германии привиты чуть более 1% населения.

Как писал NEWS.ru, с идеей о предоставлении привилегий вакцинированным выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его мнению, эти люди не подвержены инфекции, поэтому могут вернуться к нормальной жизни.