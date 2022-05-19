И Косово туда же: кто ждет Приштину в НАТО Каковы шансы частично признанной республики на Балканах пополнить ряды Альянса

Фото Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На фоне решений Швеции и Финляндии вступить в НАТО аналогичное желание озвучили и власти Косово. О намерениях присоединиться к Альянсу, а также к ЕС заявил премьер частично признанной республики Альбин Курти, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (американский «мозговой центр» при НАТО, признанный в РФ нежелательной организацией). NEWS.ru выяснял, что стоит за возросшим стремлением Приштины участвовать в международной жизни.

Непоколебимая четверка

Напомним, последние волны расширения НАТО происходили за счет Балкан: в 2009 году членами Альянса стали Албания и Хорватия, в 2017-м в него вошла Черногория, а в 2020-м — Северная Македония. За скобками западного военного блока в балканском регионе остались только Босния и Герцеговина, а также Сербия, не простившая натовцам бомбардировок Югославии 1999 года, и самопровозглашенная республика Косово, которую на сегодняшний день признают 96 государств (с 2020 года признание отозвали по разным причинам почти два десятка государств, в основном африканских).

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Среди самих членов НАТО остаются четыре страны, до сих пор не признавшие независимость автономного края. Это Греция, Испания, Словакия и Румыния. Пока их вето не сломлено, Приштина не может даже формально рассчитывать на вступление в Североатлантический альянс. Однако не далее как в конце марта, вскоре после начала спецоперации РФ на Украине, косовские власти потребовали ускоренного членства, а также заявили о готовности разместить у себя американскую базу на постоянной основе (сейчас там находятся международные миротворческие силы KFOR под эгидой НАТО).

Принятие Косово в НАТО и создание постоянной базы Вооруженных сил США немедленно станут залогом мира, безопасности и стабильности на Западных Балканах, — заявил тогда министр обороны Косово Арменд Мехай.

Официальные лица в Белграде, разумеется, называют устремления Приштины попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.

На фоне событий вокруг Украины и подготовки заявок Швеции и Финляндии власти Косово также активно продвигают идею о том, что вступление в НАТО — единственный залог безопасности для европейских стран. Уверен, в Приштине трезво смотрят на ситуацию и не рассчитывают, что подобные заявления возымеют непосредственный эффект. При этом на более длительную перспективу они действуют весьма прагматично и рационально, не упуская случая напомнить о себе и о своих устремлениях. В Приштине всячески стараются дополнять глобальный нарратив идеей о том, что Косово нужно активнее принимать в международные организации, — отметил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Впрочем, Косово еще далеко до натовских стандартов. Даже руководство Боснии и Герцеговины, которой уже предоставлен План действий по подготовке к членству в НАТО, признает, что пока не соответствует всем требованиям.

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Если мы будем ждать выполнения всех критериев, то это займет очень много времени, поскольку мы не инвестируем в структуры безопасности, в наращивание военных мощностей. Нам предстоит еще долгий процесс модернизации нашей армии и закупки оружия, — говорил министр обороны БиГ Сифет Поджич в апреле.

В Косово же еще даже толком не созданы дееспособные и самостоятельные вооруженные силы. А Североатлантический договор, как известно, требует от государств-членов значительного вклада в коллективную обороноспособность. Напомним, в 2018 году косовский парламент принял несколько законов, которые в одностороннем порядке, фактически без консультаций с Брюсселем, запустили процесс трансформации сил безопасности Косово в полноценную армию. Но на деле процесс может растянуться на годы, признают эксперты. Примечательно, что тогда европейские члены НАТО восприняли инициативу Приштины более чем сдержанно. Так, в Берлине призывали не торопить события и не провоцировать сербское меньшинство в Косово.

Европейцы понимают, что именно они в некоторой степени отвечают за то, что происходит у них под боком, на Балканах. Поскольку с политической точки зрения ситуация до конца не урегулирована, милитаризация в регионе может выйти всем боком. Последнее, что сейчас кому-то надо, это албанско-сербский конфликт в Косово, — заключает Федор Лукьянов.

Примечательно, что из евразийских натовских игроков устремления Косово открыто поддержала Турция, которая при этом пытается заблокировать начало переговоров о членстве Швеции и Финляндии. Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара поддержит членство Косово в НАТО и в Совете Европы, говорится в пресс-релизе Минобороны Косово. Так, Акар заверил своего косовского коллегу Арменда Мехаджа на переговорах в турецкой столице, что республика выступает за присоединение Приштины к натовской программе сотрудничества «Партнерство ради мира».

Что касается ЕС, то Косово пока не может рассчитывать даже на либерализацию визового режима с европейским сообществом.

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Во всем балканском регионе лишь гражданам Косово не разрешен безвизовый въезд в Шенгенскую зону без паспортов, — напоминает новостное агентство Balkan Insight.

Альянс не резиновый

Заявления Курти — чистой воды популизм, — заявила NEWS.ru руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. — «Независимое Косово» — это проект США. У них была надежда, что все международное сообщество очень быстро признает независимость этого автономного края Сербии и никто не будет возражать. Однако этого не случилось: даже для США сопротивление оказалось во многом неожиданным. Поэтому в 2008 году Косово самостоятельно провозгласило свою независимость и до сегодняшнего дня является непризнанным краем (такой позиции придерживается Москва в отличие от США и большинства стран ЕС. — NEWS.ru).

По словам балканиста, у Соединенных Штатов «нет возможности продавить признание независимости Косово в Генеральной Ассамблее ООН, где против выступает целый ряд стран», в том числе РФ и Китай — постоянные члены Совбеза.

«В такой ситуации сами албанцы в Косово наращивают военные силы, создают армию, пытаются полностью осуществить свой план по вхождению в ряд международных организаций. Их заявления о желании вступить в НАТО — один из рычагов, которые они используют, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание», — полагает Гуськова.

По мнению экспертов NEWS.ru, уже в среднесрочной перспективе Североатлантический альянс неизбежно начнет задумывается о собственном целеполагании.

Уже сейчас в США звучат голоса, пусть редкие, которые ставят под сомнение оправданность постоянного расширения НАТО. Если внимательно прочитать статью 10 Североатлантического договора, то будет понятно, что никакой политики открытых дверей в общем-то нет. Конечно, любая страна имеет право подать заявку на вступление в Альянс. Но дальше НАТО решает, нужно ли ей это с точки зрения укрепления своей безопасности. Пожалуй, ни Украина, ни даже пограничная с Россией Финляндия безопасность Альянса в общем не повышает. Не говоря уже о Косово со множеством обременений, — уверен Федор Лукьянов.

А вот что ответили NEWS.ru в российской дипмиссии в Тиране на просьбу прокомментировать ситуацию.