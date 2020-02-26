https://static.news.ru/photo/6fc5546a-5877-11ea-a16d-fa163e074e61_660.jpg Всеволод Ковальчук Фото: Yanaarsenieva1/C BY-SA 4.0/wikimedia.org

Исполняющий обязанности руководителя украинской компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук 26 февраля написал в социальных сетях, что покидает свой пост.

По словам управленца, нынешняя ситуация в отрасли его не устраивает, экономические процессы стали смешивать с политикой. Он добавил, что работа ведомства давно блокируется «действиями или бездействием» Минэнерго страны.

С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления «Укрэнерго». Это было непростое для меня решение, к которому я шёл несколько месяцев, — сообщил Ковальчук на своей странице в соцсети Facebook.

В своём посте он отметил, что гордится результатами работы за четыре года руководства: эффективной производительностью труда, уровнем зарплаты — вдвое больше средней по Украине — объёмами производства, низкой аварийностью и сэкономленными миллиардами гривен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев выиграл от нового контракта на транзит российского газа намного больше Москвы. В этом уверен председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.