Хранилище для продуктов переработки ядерного топлива построят на Украине

На Украине будет построено хранилище радиоактивных отходов, образовавшихся после переработки в России отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) украинских АЭС. Его проект уже утверждён Государственным агентством по управлению зоной отчуждений (ГАЗО).
В ведомстве отметили, что реализация проекта гарантирует надёжное промежуточное хранение высокоактивных радиоактивных отходов в течение 100 лет и радиационную безопасность.
В настоящее время ведётся работа по подготовке документации для объявления тендера,
Ранее NEWS.ru писал, что на территории Чернобыльской АЭС запущен завод по переработке жидких ядерных отходов. Они будут преобразовываться в твёрдые и захораниваться. Предполагается, что в сутки предприятие будет перерабатывать свыше 40 бочек отходов ёмкостью 200 литров.
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