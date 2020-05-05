Хранилище для продуктов переработки ядерного топлива построят на Украине

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Карантин, введённый на Украине в связи с распространением коронавируса, скорее всего, будет продлён после 22 мая. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что решение будет приниматься на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом премьер отметил, что возможны дальнейшие послабления ограничительных мер, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью...