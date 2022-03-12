Хорватия раскритиковала НАТО за бездействие с упавшим в Загребе БПЛА

Система воздушной безопасности НАТО зафиксировала беспилотный летательный аппарат, который позже упадёт в хорватской столице Загребе, однако ничего не сделала и даже не отреагировала на инцидент, сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. По его словам, запуск БПЛА модели Ту-141 «Стриж» должен рассматриваться как угроза, а защитные службы ЕС и НАТО должны были принять необходимые меры по обеспечению безопасности, пишет AP.

Мы не можем мириться с данной ситуацией, её вообще не должно было быть. <…> Мы будем повышать уровень готовности к таким случаям не только ради нашего блага, но и ради других, — сказал Пленкович в ходе визита на место происшествия.

Согласно его данным, власти Хорватии не получили уведомления о входе беспилотника в воздушное пространство страны, а Североатлантический альянс отозвался только после запроса журналистов, хотя аппарат пересек границу трёх стран-членов НАТО.

Премьер-министр уточнил, что в результате инцидента пострадали около 40 машин, жертв нет. В настоящее время ведётся расследование: Загреб устанавливает, кем был запущен БПЛА. Россия и Украина отрицают причастность к инциденту.

При этом военные эксперты подчёркивают, что Украина является единственным действующим оператором Ту-141.

Советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж», который находится на счету ВС Украины, упал в районе Ярун в ночь с 10 на 11 марта. Уточняется, что он прибыл из воздушного пространства Венгрии, где провёл как минимум 40 минут, до этого пролетев над Румынией.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что упавший БПЛА прилетел с территории Украины и не нёс угрозы для страны. Власти считают, «что это не было направлено против Хорватии». При этом президент Венгрии Виктор Орбан узнал об инциденте позже своего хорватского коллеги, несмотря на более длительное пребывание беспилотного аппарата в небе над Венгрией.