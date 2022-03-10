Президент Хорватии заявил, что упавший в Загребе БПЛА прилетел с Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил на брифинге, что упавший в одном из районов Загреба в ночь на пятницу неизвестный БПЛА мог прилететь с территории Украины. Летательный аппарат, по мнению экспертов НАТО и хорватских специалистов, не нёс в себе угрозы для страны, пишет РИА Новости.

Предупреждения мы не получили, объект летел над Венгрией свыше 40 минут. В хорватском воздушном пространстве провёл 7 минут и упал в районе Ярун, к счастью, без жертв. Речь идет о серьёзном инциденте, — заявил глава государства.

При этом, по словам Милановича, власти страны считают, «что это не было направлено против Хорватии».

Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в столице Хорватии, раздался взрыв. На месте падения осталась воронка. Кроме того, полиция обнаружила рядом два парашюта. Вероятно, это был БПЛА Ту-141 «Стриж» советского производства. Сообщается, что в результате инцидента несколько автомобилей, находившихся поблизости, получили повреждения.

Он вошёл в воздушное пространство в 22:57 (00:57 мск), прибыл со стороны Венгрии, двигался со скоростью 700 километров в час, рассказал министр обороны Марио Баножич. В ведомстве пока не установили место запуска летающего аппарата и точную принадлежность.