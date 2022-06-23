Владеющий IKEA Ingka Group допустил возвращение в Россию Нидерландский холдинг Ingka Group надеется, что IKEA вернется в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нидерландский холдинг Ingka Group, которому принадлежат сети IKEA и «Мега», рассчитывает, что компания в будущем возобновит свою работу в России, пишет Reuters. В то же время в холдинге признают, что это произойдёт не скоро.

Мы, как и прежде, надеемся, что когда-то в будущем нам удастся вернуть IKEA для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий, — отмечается в заявлении компании.

Это заявление было опубликовано после слов заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова. Он допустил, что компания Ingka Group пока не приняла радикальных решений о работе в России и оставляет за собой право вернуться на отечественный рынок.

Ранее стало известно, что мебельная компания компания IKEA устроит закрытую распродажу с 27 июня по 1 июля в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Попасть на мероприятие смогут лишь сотрудники фирмы. После 1 июля IKEA начнет финальную распродажу для обычных покупателей в онлайн-формате.