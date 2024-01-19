«Хочется плакать»: в Киеве пожаловались на наплевательское отношение к БПЛА Глава Athlon Avia Вьюнник: Киев наплевательски относятся к производству дронов

Фото: МО Украины

Власти Украины наплевательски относятся к производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью Radio NV. По его словам, одна только логистика занимает до полугода — и это не считая других этапов производственного цикла.

Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы, — пожаловался Вьюнник.

Ранее вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал граждан собирать беспилотники дома, а потом передавать их военным. Министр подчеркнул, что желающим предоставят доступ к онлайн-лекциям и выдадут перечень необходимых компонентов, инструментов и материалов.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины стали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском направлении. По его словам, технические характеристики и спектр применения таких устройств расширились. В частности, их используют в качестве ретрансляторов.

Перед этим на украинском телевидении впервые представили морской дрон ВСУ под названием «Козак Мамай». В Киеве заявили, что беспилотник является «самым быстрым объектом в Черном море» — он способен развивать скорость до 110 километров в час.