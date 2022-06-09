Херсонский подпольщик призвал сослуживцев сдаться российским властям Экс-глава херсонского подполья теробороны Бондаренко призвал сослуживцев сдаться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинским военнослужащим и членам территориальной обороны в Херсоне лучше сдаться и вернуться к мирной жизни, заявил бывший начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко, сообщает РИА Новости. По его словам, сопротивление бесполезно и лишь оттягивает возвращение к обыденной жизни.

Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь — к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью. Надеюсь на скорое освобождение и нашего братского города Николаева. Там ситуация очень плачевная, — сказал Бондаренко.

Бондаренко заявил о решении сложить свои полнoмочия, мотивируя такой шаг предательством командующего соcтава украинских войск и руководства в Киеве. Экс-глава подполья oтметил, что будущее Херсона он видит только в составе Росcии, и готов всесторонне помогать на благо своей родной области.

15 марта Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. 28 мая Херсонские власти закрыли границы с украинским регионами, находящимися под контролем Киева. Они объяснили это желанием обеспечить безопасность жителей.

Также регион перешел на использование только российской мобильной связи и интернета, в магазинах производятся расчеты в рублях наряду с украинской гривной. Кроме того, в регионе ввели московское время.