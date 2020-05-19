Хакеры прервали работу учёных по созданию вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/216007ae-99ca-11ea-afb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Серия хакерских атак вынудила приостановить работу нескольких суперкомпьютеров в европейских странах, связанных с изучением коронавируса и разработкой вакцины.

Неизвестные злоумышленники смогли проникнуть в сеть с помощью логинов и паролей, украденных у исследователей, которые имеют доступ к суперкомпьютерам. Они попытались использовать мощности этих машин для майнинга криптовалюты.

Специалисты отмечают, что НИИ, университеты и центры обработки научных данных по всей Европе периодически подвергаются атакам хакеров. Часто они входят в состав крупных сетей, которые уязвимы к вторжениям из вне из-за большого количества участников.

Кибепреступников привлекает не только возможность добычи криптовалют с помощью таких сетей, но и уникальные научные разработки, которые там можно найти. Хакеры крадут эти данные для последующей продажи на чёрных рынках, сообщает Daily Mail.

Некоторое время назад британские спецслужбы зафиксировали возросшую активность хакеров. Об участившихся атаках на медцентры заявили в США. Как писал NEWS.ru, Вашингтон обвиняет Китай в попытках выкрасть наработки, связанные с получением вакцины от коронавируса.