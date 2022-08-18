Гутерриш призвал договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны, передает РИА Новости. Об этом он заявил на пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции, — сказал Гутерриш.

По его словам, «срочно необходима договоренность, чтобы восстановить» ЗАЭС «как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района».

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Он уточнил, что планы противника «приурочены» к посещению Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что в случае провокации на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и Словакию. По его словам, обстреливая станцию, ВСУ преследуют ряд целей, включая создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме.