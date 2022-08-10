Губернатор Калининграда назвал «идиотизмом» систему квотирования Евросоюза

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Калининградскую область не устраивает система квотирования Евросоюза, губернатор региона Антон Алиханов пожаловался, что в российскую область не разрешают ввозить грузы при помощи автоперевозок в прежнем объеме. Он назвал происходящее «откровенным идиотизмом», передает EADaily.

Нас вообще не устраивает европейская система квотирования. Я считаю, что это — откровенный идиотизм, простите за такое резкое выражение. Если европейцы разрешили перевозить ж/д-грузы, тогда почему они, например, не дали нам возможность ввозить в Калининградскую область товары с помощью автоперевозок — в тех объемах, в которых ввозили раньше, до всей этой истории с Литвой, — высказался Алиханов.

Он убежден, что власти Евросоюза целенаправленно игнорируют проблемы, связанные с автоперевозками в Калининградскую область. Алиханов не увидел никакой логики в решении Брюсселя и подчеркнул, что власти региона намереваются добиться полной отмены ограничений в адрес области.

Ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис предположил, что проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить Литву остановить железнодорожный калининградский транзит. По его словам, государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает решать проблемы с калининградским транзитом путем переговоров. По его словам, механизмы решения этого вопроса наверняка существуют, а к прочим мерам Москва прибегнет, только если «мы наткнемся на стену глухого непонимания».