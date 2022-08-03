В Литве допустили остановку транзита в Калининград из-за проблем с оплатой Глава Минтранса Литвы допустил остановку транзита в Калининград из-за проблем с оплатой

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить Литву остановить железнодорожный калининградский транзит, предположил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис в эфире радио LRT. По его словам, государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России.

Не представляю, чтобы предприятия предоставляли услуги, которые не оплачиваются, — пояснил он.

Ранее Шяуляй банк, который обслуживает весь калининградский транзит, объявил, что собирается прекратить все банковские операции с Россией с 1 сентября. Об этом сообщал и глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь. Российское посольство уже направило в литовский МИД ноту протеста из-за ситуации с банком. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что отказ банка от сотрудничества может привести к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область станет бесплатным или полностью прекратится.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает решать проблемы с транзитом грузов в Калининград через Литву путём переговоров и диалога. По его словам, механизмы решения этой проблемы наверняка существуют, а к прочим мерам Москва прибегнет только в случае абсолютного непонимания. О каких именно мерах может идти речь, Песков не сообщил.