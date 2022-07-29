Песков рассказал, как Россия хочет решить проблему транзита в Калининград Песков: для решения проблемы транзита в Калининград необходим диалог

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает решать проблемы с транзитом грузов в Калининград через Литву путём переговоров и диалога. По его словам, которые приводит ТАСС, механизмы решения этой проблемы наверняка существуют, а к прочим мерам Москва прибегнет только в случае абсолютного непонимания.

Эту проблему нужно ставить в рамках диалога и пробовать решать. Если мы наткнёмся на стену глухого непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Шяуляй банк, который обслуживает весь калининградский транзит, объявил, что собирается прекратить все банковские операции с Россией с 1 сентября, о чем сообщил глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь. Российское посольство уже направило в литовский МИД ноту протеста из-за ситуации с банком. Губернатор региона Антон Алиханов следом заявил, что отказ банка от сотрудничества может привести к тому, что ж/д транзит в Калининградскую область станет бесплатным или полностью прекратится. Второй вариант наиболее вероятен, добавил он.

18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составляет около 50% всего объема перевозок. 13 июля стало известно, что Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград подпавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны.