Грузовик привез в Болгарию 18 трупов мигрантов В Болгарии в грузовике нашли тела 18 мигрантов, скончавшихся от удушья

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Вблизи столицы Болгарии Софии в брошенном грузовом автомобиле обнаружили трупы 18 мигрантов, смерть наступила от удушья, сообщает БТА. По предварительной информации, людей перевозили в специально оборудованном тайнике, который предназначен для транспортировки древесных материалов. Водитель грузовика скрылся.

Согласно данным местной полиции, всего в грузовике находилось 40 пассажиров, о гражданстве которых умалчивается. Большегруз обнаружили рядом с селом Локорско. Выжившие нелегалы были доставлены в больницу.

Полиция работает над установлением точного маршрута грузовика, а также выясняет причины смерти людей.

15 февраля Международная организация по миграции сообщила о вероятной гибели 73 мигрантов из Ливии, плавательное судно которых потерпело крушение. Судно с 80 ливийцами направлялось в сторону Европы. По данным организации, семерых мигрантов удалось спасти, они были госпитализированы.

Ранее в брошенном прицепе 18-колесной фуры в американском штате Техас нашли тела 46 мигрантов. Предположительно, причиной массовой смерти людей стал тепловой удар. Те, кому удалось выжить, были отправлены в больницы с симптомами перегрева.