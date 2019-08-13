https://static.news.ru/photo/6050b9e4-bdd0-11e9-ba22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Строительство скоростной магистрали Коби — Гудаури по направлению к российской границе начнётся в Грузии в конце 2019 года.

По словам председателя правительства Грузии Мамуки Бахтадзе, протяжённость магистрали составит свыше 22 километров. Кроме самой дороги проект включает возведение шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового.

Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе, — цитирует РИА Новости грузинского премьера.

Бахтадзе уточнил, что для строительство уже привлечены инвестиции — в августе Азиатский банк развития выделил стране кредит в размере 415 миллионов долларов.

Ранее News.ru писал, что инвестиционный комитет Российских железных дорог 23 августа рассмотрит вопрос о проектировании высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Решение возродить этот проект, существовавший ещё со времён СССР, приняли в апреле.

Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 трлн рублей. Проектно-изыскательные работы могут занять до полутора лет. Вице-премьер Максим Акимов отмечал перспективность этого проекта, особенно при заходе трассы в Великий Новгород. Замгендиректора ОАО РЖД Олег Тони тоже выразил уверенность, что пассажиропоток у магистрали будет «колоссальный». По его предположениям, пассажиры смогут доезжать до Санкт-Петербурга, а потом, сделав пересадку, быстро добираться до Хельсинки.