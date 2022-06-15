Грузия отменила обязательные ПЦР-тесты для иностранцев

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Правительство Грузии отменило требование к иностранцам, въезжающим в страну, обязательно предъявлять на границе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста или сертификат о вакцинации, сообщает ТАСС. Постановление вступило в силу 15 июня.

Любой человек, прибывающий из любой страны, освобождается от обязанности предъявлять на территории Грузии при пересечении границы документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста, — говорится в постановлении правительства.

Кроме того, иностранцам также больше не нужно в обязательном порядке проходить период самоизоляции в Грузии.

Ранее ковид-требования в Грузии были достаточно жесткими. Чтобы въехать в страну, требовался сертификат о прививке и отрицательный ПЦР-тест. Также, если человек не привит, можно было предоставить отрицательный ПЦР-тест, выданный в течение 72 часов перед въездом, а также повторный тест по прибытии в страну на третий день после въезда.

США с 12 июня отменили обязательные тесты на коронавирус для всех прибывающих в страну иностранцев. Отмечается, что эта мера позволит привлечь в страну дополнительные 5,4 млн туристов, вследствие чего выручка страны должна увеличиться на $9 млрд.