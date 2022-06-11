В США отменили обязательные тесты на COVID-19 для туристов

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США с 12 июня отменяют обязательные тесты на коронавирус для всех прибывающих в страну иностранцев, говорится в документе, опубликованном 10 июня на сайте туристической ассоциации Соединенных Штатов со ссылкой на решение администрации президента Джо Байдена. Отмечается, что эта мера позволит привлечь в страну дополнительные 5,4 млн туристов, вследствие чего выручка страны должна увеличиться на $9 млрд.

До пандемии путешествия были одним из крупнейших экспортных товаров нашей страны. Отмена этого требования позволит отрасли проложить путь к более широкому восстановлению экономики и рабочих мест в США, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 1 июня Турция больше не будет требовать с туристов ПЦР-тесты и тесты на антитела. В середине мая Австрия заявила, что гостям страны больше не нужно отбывать карантин, предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста.