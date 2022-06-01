Турция отменила требование ПЦР-тестов для туристов

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Турция с 1 июня больше не будет требовать с туристов ПЦР-тесты и тесты на антитела. Об этом сообщает МВД республики.

С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антитела, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда, — сказано в распоряжении ведомства.

Это не первая страна. которая сняла для туристов все ограничения, связанные с коронавирусом — в середине мая Австрия заявила, что гостям больше не нужно нужно отбывать карантин, предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста.

Но при этом исключение сделаны для граждан стран с высоким эпидемиологическим риском. Однако в австрийском Минздраве отметили, что ни одна страна на сегодняшний день не подпадает по данную категорию.

С 20 мая власти Израиля отменили обязательный ПЦР-тест в аэропорту для прилетающих в страну. При этом туристам разрешили сдавать тест на антиген за сутки перед посадкой в самолёт.