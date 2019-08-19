https://static.news.ru/photo/ef3fc106-c2b5-11e9-9f94-fa163e074e61_660.jpg Кибар Халваши Фото: facebook.com/kkhalvashi1

Новый владелец грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» бизнесмен Кибар Халваши заявил о намерении вывести канал из кризиса.

Решение Верховного суда Грузии о передаче канала «Рустави 2» его бывшему владельцу Кибару Халваши и его компании «Панорама», осталось без изменений. Он заявил, что телекомпания стоит перед финансовой катастрофой в виде долга и он принял решение спасти телеканал, используя все свои ресурсы.

Я встал перед таким выбором: либо должен начаться процесс банкротства телекомпании, либо я должен попытаться её спасти. Я принял решение, что «Рустави 2» не обанкротится, для чего я использую все свои ресурсы и возможности, — заявляет бизнесмен в эфире собственного телеканала.

При этом известно, что сам Халваши поддерживает нынешние правящие власти страны.

Как писал News.ru, бывший глава грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия основал новую компанию под названием «Мтавари архи».