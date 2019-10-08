https://static.news.ru/photo/784335c8-e9cb-11e9-8406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд в связи с запретом прямых перелётов из РФ. Перевозчик намерен взыскать с Министерства транспорта России $25 млн в качестве компенсации убытков.

Грузинская сторона назвала запрет на осуществление рейсов необоснованным. Формально причиной такого решения российского ведомства стали якобы задолженность Georgian Airways перед российской аэронавигацией на сумму $800 тысяч и низкий уровень безопасности перевозчика.

Директор компании Роман Бокерия заявил, что Georgian Airways не должна ни одного цента российской стороне. Кроме того, он подчеркнул, что перевозчик работает на рынке уже 27 лет и ни разу ни одна страна не сталкивалась с проблемами в вопросах безопасности полётов, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Бокерия заявил, что авиасообщение между Грузией и Россией должно быть восстановлено на основе межправительственного соглашения. По его словам, в этом случае российская сторона не сможет в одностороннем порядке и без причины прекращать авиаперевозки.