В МИД раскрыли, чем опасны учения НАТО Steadfast Defender Грушко: учения НАТО Steadfast Defender увеличивают риски военных инцидентов

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Учения НАТО Steadfast Defender 2024 увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Россию не запугать, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит РИА Новости, масштаб маневров, в которых примут участие десятки тысяч военнослужащих, показывает, что Альянс возвращается к модели холодной войны.

Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву этот инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире, — сказал он.

Крупнейшие со времен холодной войны военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 пройдут на следующей неделе. По словам верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Кристофера Каволи, порядка 90 тысяч военнослужащих примут участие в маневрах, они продлятся несколько месяцев.

Ранее глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр сообщал, что учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. В них будет участвовать 31 страна НАТО и Швеция, которая пока не является членом Альянса. В маневрах планируется использовать «реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск», писала о них Financial Times.