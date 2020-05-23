Группа бельгийцев через суд потребовала признать изоляцию незаконной

Около сорока жителей Бельгии подали коллективный иск против правительства и лично министра внутренних дел Питера де Крема, обвинив власти в нарушении прав и свобод введением режима изоляции по китайскому образцу.
По информации «Интерфакса», истцы заявили, что введённые меры «ограничивают личные свободы и нарушают Европейскую конвенцию по правам человека».
Представляющий возмущённых бельгийцев адвокат Микаэль Верстратен считает, что правительство скопировало китайский вариант карантина, не оценив, насколько ограничения соответствуют европейским нормам.
Это неприемлемо, было необходимо провести исследования, — отметил Верстратен.
Глава бельгийской Лиги прав человека Пьер-Арно Перрути отметил, что конвенция позволят временно ограничивать некоторые свободы в критических ситуациях, какой является мировая пандемия COVID-19.
Как писал NEWS.ru, министр внутренних дел Бельгии Питер де Крем 24 мая заявил, что в случае второй волны пандемии коронавируса страна не выдержит повторного режима изоляции.
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