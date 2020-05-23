Группа бельгийцев через суд потребовала признать изоляцию незаконной

Венские полицейские обнаружили президента Австрии Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр на летней веранде ресторана в ночные часы. В это время заведение должно было закрыться из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Политик принёс извинения в связи со своим поведением. Он отметил, что впервые с момента объявления карантина собрался на ужин с женой и двумя друзьями. Они заговорились и забыли о времени,...