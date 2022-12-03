Гросси рассказал о требованиях Украины к России по ЗАЭС Гросси назвал пункт про отвод вооружений частью соглашения по защите ЗАЭС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская сторона требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью, опубликованном в газете la Repubblica. Он отметил, что этот пункт должен стать частью общего соглашения по деятельности атомной станцию.

Вывод вооружений со станции — это то, чего требуют украинцы, что с их точки зрения понятно. И это все равно будет частью общего соглашения, — сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ также отмечал, что решение относительно обеспечения должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено уже до конца текущего года. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса. Кроме того, было выдвинуто конкретное предложение по безопасности.

Ранее он заявил, что в настоящее время сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта.