https://static.news.ru/photo/83821e72-3c2d-11ea-8686-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: face to face/Global Look Press

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, названная изданием Time Человеком года — 2019, обратилась к мировым лидерам с призывом прислушиваться к молодым людям.

Я не тот человек, который может жаловаться на то, что остаётся неуслышанным, — заявила Тунберг в ходе панельной сессии «Формирование устойчивого пути к общему будущему» в первый день Всемирного экономического форума в Давосе.

Она пояснила, что взгляды молодёжи не являются центром дискуссии, хотя должны быть им, пишет Reuters.

Как сообщал NEWS.ru, в Давос для участия в форуме прибыл президент США Дональд Трамп. Ранее Тунберг признавалась, что не стала бы тратить своё время на попытку обсудить изменение климата с американским лидером.