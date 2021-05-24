Греция предложила запустить с Россией новые авиарейсы

https://static.news.ru/photo/52c239e6-bc85-11eb-af28-96000091f725_660.jpg Фото: Vasilis Ververidis via imago-images.de/Global Look Press

Власти Греции предложили запустить с Россией новые авиарейсы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил руководитель Министерства иностранных дел республики Никос Дендиас. Его слова передаёт ТАСС.

В ходе совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Дендиас подчеркнул, что предлагаемые нововведения помогут облегчить обмен туристами между странами. Также расширение авиасообщения нужно для облегчения взаимных поездок россиян и греков.

Для облегчения взаимного передвижения граждан России и Греции мы предложили организовать новые авиалинии между нашими странами, — подчеркнул министр.

Ранее власти Греции приняли решение продлить до 31 мая разрешение на въезд неограниченного числа россиян, которые или прошли вакцинацию, или сдали отрицательный тест на коронавирус, или имеют справку о перенесённом COVID-19 и наличии антител.

Согласно межминистерскому решению, сохранены все условия, отражённые в предыдущем документе, который был утверждён 14 мая. Тогда греческие власти отменили въездную квоту в четыре тысячи граждан РФ в неделю и разрешили посещать страну неограниченному числу россиян при наличии одного из необходимых документов.