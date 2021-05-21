Власти Греции продлили разрешение на въезд неограниченного числа россиян

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Власти Греции приняли решение продлить до 31 мая разрешение на въезд неограниченного числа россиян, которые или прошли вакцинацию, или сдали отрицательный тест на коронавирус, или имеют справку о перенесённом COVID-19 и наличии антител, пишет ТАСС.

Согласно межминистерскому решению, сохранены все условия, отражённые в предыдущем документе, который был утверждён 14 мая. Тогда греческие власти отменили въездную квоту в четыре тысячи граждан РФ в неделю и разрешили посещать страну неограниченному числу россиян при наличии одного из необходимых документов. Также перестало действовать требование о семидневном карантине.

В новом решении также говорится , что граждане государств, въезд которых в Грецию разрешён, могут использовать для этого «международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира (Корфу), контрольно-пропускные пункты в местечках Промахонас и Орменио круглосуточно, а также в местечке Эвзони и Нимфея с 07:00 до 23:00».

Ранее сообщалось, что Черногория откроет свои границы для туристов всех стран со следующей недели. В Черногорию уже могут въехать без ограничений туристы из некоторых балканских стран, России, Украины и Белоруссии. Виза, ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации при этом не требуется. По словам Здравко Кривокапича, со следующей недели границы откроются для туристов из всех стран.