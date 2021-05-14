Черногория назвала сроки открытия для всех туристов

https://static.news.ru/photo/e2504828-b55a-11eb-9af5-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Черногория откроет свои границы для туристов всех стран со следующей недели, передаёт РИА Новости со ссылкой на премьер-министра балканской страны Здравко Кривокапича.

profKrivokapic/facebook.com

В Черногорию уже могут въехать без ограничений туристы из некоторых балканских стран, России, Украины и Белоруссии. Виза, ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации при этом не требуется. По словам Здравко Кривокапича, со следующей недели границы откроются для туристов из всех стран.

Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, — отмечает пресс-служба правительства Черногории. — Это то, чему мы должны следовать, так как у нас похожие протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами «Добро пожаловать на Черногорское приморье».

На данный момент Россия не возобновила регулярное авиасообщение с Черногорией. Добраться до местных курортов можно с пересадками, например в Сербии, или чартерными рейсами. Первый с 2020 года прямой рейс между Москвой и Тиватом был со скандалом отменён за несколько минут до вылета. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» также заявила об отмене запланированного на 1 мая запуска прямых рейсов в Черногорию.