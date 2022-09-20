Горячая осень перед холодной зимой: против чего выступают европейцы Демонстрации жителей ЕС против политики своих властей не отменяют их солидарности с Украиной

Фото: Thomas Schulz/dpa/Global Look Press

В разных городах Германии вновь прошли многотысячные протесты против экономической политики властей, которая, как считают критики, обернулась газовым кризисом. Как отмечает агентство dpa, по сравнению с прошлой неделей число протестующих в одной только земле Мекленбург — Передняя Померания выросло вдвое — до 10 500 человек. Вместе с тем «горячая осень», которую в начале сентября обещали устроить в ФРГ крайне левые и крайне правые, пока не разогрелась. Протесты затронули пока в основном восток страны — земли бывшей ГДР, на всю Германию они не перекинулись. Кроме того, последняя волна прокатилась лишь по небольшим городам, а крупные центры обошла стороной. Означают ли протестные настроения европейцев, что они отказываются от солидарности с Украиной?

В земле Тюрингия волну несогласных оседлала «Альтернатива для Германии», выступающая под лозунгом «Наша страна — прежде всего». Вождь местного отделения АдГ Бьерн Хёке, который из-за своей риторики считается одним из самых радикальных активистов (он возглавляет правую внутрипартийную группировку под названием «Крыло», которая находится под наблюдением немецких спецслужб), на минувшей неделе сумел вывести на улицы 30 населенных пунктов примерно 15 тысяч человек. Согласно сентябрьским опросам, поддержка АдГ в регионе очень высока — около 28 процентов. В протестах подвизались и местные несистемные движения, например — «Свободные тюрингенцы» (считается в ФРГ неонацистским и экстремистским). Именно они в конце 2021 года стали локомотивом демонстраций против «антиковидных» мер. Правда, все наблюдатели признают: теперь коронавирусная повестка отошла на второй план. На первом — рост цен на электроэнергию и продукты.

Перед кафедральным собором Магдебурга, столицы еще одной восточной земли — Саксония — Анхальт, «Альтернатива» собрала под своими знаменами, по оценкам полиции, около 2200 протестующих. В городе Галле (печально известном стрельбой в синагоге 9 октября 2019 года) демонстрация выдалась поскромнее — с 400 участниками. В главном городе Саксонии Лейпциге протестовали примерно 1000 человек — это в три раза меньше, чем там же в начале сентября. Тогда главными заводилами выступили местные «Левые», первыми запустившие лозунг о «горячей осени» для властей, но к концу месяца их энтузиазм, похоже, иссяк.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Пожалуй, самой массовой на этой неделе стала акция в Шверине, столице Мекленбурга — Передней Померании, на нее собрались 4500 недовольных. Они критиковали не только цены на газ, но и санкционную войну с РФ, которая ударила по некоторым немецким предприятиям, требовали запустить «Северный поток — 2», прекратить военную помощь Украине (которую сами украинцы считают недостаточной) и даже вывести Германию из НАТО (примечательно, что с этим лозунгом обычно выступают немецкие «Левые», но не «Альтернатива»). Как передает Ostsee-Zeitung, один бизнесмен сорвал аплодисменты, заявив о том, что немцам «не нужно такое правительство, которое вечно заботится о чужих проблемах по всему миру, а о людях у себя дома забывает».

Подобные тирады звучали 3 сентября и в Праге, где прошел самый масштабный митинг с требованиями отменить антироссийские санкции и прекратить военную поддержку Украины. «У украинцев есть мечта, а у чехов — по два свитера», «Чехия превыше всего» — раздавалось на демонстрации, собравшей не менее 70 тысяч человек. До такого размаха немецкие протесты пока не дотягивают. Впрочем, и в самой Чешской Республике столь масштабные акции с тех пор повторить не удалось.

Европейские социологи полагают, что далеко не все граждане, недовольные счетами за электричество, не солидарны с Украиной. В той же Германии, по данным опроса Trendbarometr для телеканала RTL, 77% немецких граждан поддерживают действия Запада в целом и конкретно своего правительства в отношении Киева. И только 17% считают эту политику неправильной. Похожую тенденцию отражает свежий «Евробарометр» — опубликованный в сентябре опрос по поводу «реакции ЕС» на события на Украине.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

На общеевропейском уровне 57% респондентов в целом «довольны шагами Евросоюза» (в том числе 11% «очень довольны»), 37% недовольны, а 6% «не знают». Конкретно реакцию своих правительств на украинский кризис одобряют 55% опрошенных (в том числе 12% «очень довольны»), 40% не одобряют, 5% затрудняются с ответом.

Больше всего одобрения вызывает оказание гуманитарной помощи людям, затронутым боевыми действиями (92% поддерживают такую помощь, 4% — «скорее не поддерживают», 2% — «вообще не поддерживают», 2% затрудняются с ответом). Принимать украинских беженцев согласны 90% европейцев (полностью или с некоторыми оговорками), финансовую помощь Украине одобряет 81% жителей ЕС, за введение экономических санкций против РФ выступают 78% европейцев, а вот военная помощь украинцам находит относительно меньше всего поддержки (35% — «безоговорочно за», 33% — «скорее за», 15% — «скорее против», 11% — «категорически против», 6% не определились).

Больше всего тех, кто поддерживает антироссийские санкции, — среди португальцев (94%) и датчан (93%). В Германии за это выступает 81% граждан, в Чехии — 72%, а наименьшая поддержка — у жителей Болгарии (46%). Кроме того, 86% жителей ЕС желают «скорейшего избавления от энергозависимости от РФ». Сильнее всего этот вопрос волнует скандинавов (Швецию и Данию), в меньшей степени — Центральную Европу и Балканы (Словакию и Болгарию). Среди немцев сторонников энергетического суверенитета от РФ — 87%.

Сухие цифры оживляют разговоры на просторах соцсетей, складываясь в объемную картинку. Они показывают, что в той же Германии граждане выходят на улицы с самыми разными мотивами. Большинство из них — сугубо внутренние, об Украине речь вообще не идет. В целом людям не до геополитики.

Чем выше поднимается вода, тем больше страх захлебнуться. Одни стоят в воде только по колено, другие уже по шею. Я работаю в образовательной сфере и лично знаю многих людей, у которых уже закончились деньги на последнюю неделю месяца. Они напуганы. Из-за повышения цен людям морально тяжело, — объясняет ситуацию пользователь Марсель.

Некоторые считают, что центральные немецкие СМИ дискредитируют протестующих, выставляя их экстремистами и националистами.

Прекратите читать Spiegel и просто поговорите с реальными людьми, которые больше не могут оплачивать счета за газ и электричество. Многие промышленники тоже вынуждены закрыться, потому что больше не могут производить товары первой необходимости, — отмечает Сандра.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Другие считают, что «абсурдные санкции вообще не имеют отношения к солидарности, потому что только способствуют повышению цены на газ, что выгодно Москве».

Мерзнуть ради политиков? Вонять ради Хабека (министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал сограждан меньше мыться. — NEWS.ru)? Для газовых концернов — миллиарды, для граждан — нищета, — возмущается один из пользователей соцсетей.

«Люди выходят отстаивать свои права. Прекратите их осуждать», «Почему солидарность с Украиной должна непременно означать одобрение гибели среднего класса в Германии?», «С нами вот никто не солидарен!», «Немцами движет страх и недовольство. И они имеют право заявить о своем недовольстве» — таких комментариев множество.

Но некоторые немцы относятся к соотечественникам, выходящим на протесты, с подозрением.

Я боюсь таких людей. Все у них смешалось в кучу: популизм, антиваксерство, отсутствие солидарности с Украиной... Когда уже введут профессию «профессиональный демонстрант»! Требования к психическому здоровью? Никаких! Главное требование — ничего не делать, — скептически отзывается одна дама об энтузиастах «горячей осени».

Впрочем, до зимы еще далеко, а станет ли европейская осень по-настоящему «горячей», покажут ближайшие недели.