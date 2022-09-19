Город в огне: ВСУ обстреляли Донецк Город в огне: ВСУ обстреляли Донецк

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Медики не сразу смогли добраться к пострадавшим из-за опасности повторного прилета

Тринадцать мирных жителей, в том числе двое детей, погибли в результате обстрела ВСУ Донецка. Еще восемь человек пострадали. Глава города Алексей Кулемзин рассказал, что удар был нанесен по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе. Снаряды попали в остановку и магазин, где в том момент было много людей.

В первые минуты после обстрела медики скорой помощи не могли проехать к месту из-за угрозы новой атаки. До их приезда первую помощь пытались оказывать люди, которым удалось спастись. Вскоре всех пострадавших увезли в больницу. Одна из уцелевших семейных пар, женщина и ребенок, успели выйти из продуктового магазина за несколько секунд до того, как туда прилетел снаряд.