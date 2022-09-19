Медики не сразу смогли добраться к пострадавшим из-за опасности повторного прилета
Тринадцать мирных жителей, в том числе двое детей, погибли в результате обстрела ВСУ Донецка. Еще восемь человек пострадали. Глава города Алексей Кулемзин рассказал, что удар был нанесен по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе. Снаряды попали в остановку и магазин, где в том момент было много людей.
В первые минуты после обстрела медики скорой помощи не могли проехать к месту из-за угрозы новой атаки. До их приезда первую помощь пытались оказывать люди, которым удалось спастись. Вскоре всех пострадавших увезли в больницу. Одна из уцелевших семейных пар, женщина и ребенок, успели выйти из продуктового магазина за несколько секунд до того, как туда прилетел снаряд.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Некоторые люди до последнего не знали, живы ли их родные или нет. В груде погибших было трудно различить фрагменты тел. Женщине удалось дозвониться до своей дочери и узнать, что все в порядке.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Некоторые люди до последнего не знали, живы ли их родные или нет. В груде погибших было трудно различить фрагменты тел. Женщине удалось дозвониться до своей дочери и узнать, что все в порядке.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Специалисты Следственного комитета проводит осмотр происшествия
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Специалисты Следственного комитета проводит осмотр происшествия
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Некоторым погибшим на мобильные пытались дозвониться их родные.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Некоторым погибшим на мобильные пытались дозвониться их родные.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Следователи проверяют документы погибших, чтобы сообщить о смерти их семье.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Следователи проверяют документы погибших, чтобы сообщить о смерти их семье.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Находится в рядом с точкой прилета очень опасно, так как никто не застрахован от возможности нового обстрела.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Находится в рядом с точкой прилета очень опасно, так как никто не застрахован от возможности нового обстрела.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Некоторые люди просто в этот момент просто шли мимо, за продуктами. В районе площади Бакинских комиссаров нет военных объектов. Это оживленный район города.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Некоторые люди просто в этот момент просто шли мимо, за продуктами. В районе площади Бакинских комиссаров нет военных объектов. Это оживленный район города.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Пострадавший продуктовый магазин.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Пострадавший продуктовый магазин.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/News.ru
Фото: Никита Цицаги/News.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Матери и ребенку едва удалось спастись от прилета снаряда. Они вышли из магазин за несколько секунд до взрыва. По словам матери, такихстрашных обстрелов не было ни в 2014, ни в 2015 году.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Матери и ребенку едва удалось спастись от прилета снаряда. Они вышли из магазин за несколько секунд до взрыва. По словам матери, такихстрашных обстрелов не было ни в 2014, ни в 2015 году.