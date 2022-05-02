«Голый король»: эксперт о шансах Венгрии и Германии прожить без газа из РФ Политолог Петр Коловагин объяснил, смогут ли Венгрия и Германия отказаться от российских энергоресурсов

Компрессорная станция природного газа / Фото shutterstock.com

Германия находится на грани коллапса в промышленной сфере, а канцлер ФРГ Олаф Шольц фактически является «голым королем», рассказал NEWS.ru политолог Петр Коловагин. По его словам, почти вся экономика Германии привязана к поставкам российских углеводородов.

Что касается Германии, то этот так называемый «Голый король» Шольц кричит о том, что мы отказываемся, а на самом деле 80% энергетики Германии приходятся на поставки из России, вернее 80% по промышленности и 60% — по жизнеобеспечению населения, — отметил Коловагин.

На этом фоне властями Венгрии было сделано достаточно серьезное заявление о том, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы стран Европейского союза, связанные с ограничением импорта российских энергоресурсов.

Венгрия — наиболее реалистично понимающая всю ситуацию страна, она включена в международное разделение труда и исторически завязана на энергоресурсы из России, на сегодняшний день энергозависимость Венгрии от РФ составляет 90%, для Венгрии переориентирование на других поставщиков — это самоубийство, так как иные поставки никто не гарантирует, — заявил Коловагин.

Не стоит забывать и о роли Соединенных Штатов Америки в происходящих процессах, ведь бенефициаром всей этой ситуации выступают именно они.

США используют свое монопольное положение в мире и приказывают Европе прогнуться, стать более уязвимой с точки зрения энергетической независимости, в этом то и весь фокус, ведь поставки ресурсов из России — это гарантия энергетической безопасности самих европейских стран, так что сейчас Европа сама себя сечет и это зрелище как минимум забавное, — добавил Коловагин.

Ранее венгерское правительство заявило, что Венгрия начнет оплачивать российский газ рублями. Будапешт на 85% зависит от газа из РФ, на 65% — от нефти из РФ, поэтому не имеет альтернативных вариантов для отказа от импорта из России в ближайшие пять лет, объяснил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Также накануне Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза намерены прекратить импорт российского угля летом, а до конца года отказаться от российской нефти, по его словам, ЕС сейчас реализует амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России.