«Глупец, Путин тебя не боится»: британцам не понравились санкции Байдена

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Новые санкции США против России по-разному оценивают в разных уголках мира. СМИ хвалят президент США Джо Байдена за самый суровый «карательный шаг» — особенно американская пресса. А вот жители страны, как и европейских государств, издеваются над Байденом, отмечая, что он уже ничего не может.

Так и читатели британской Daily Mail выступили с критикой действий американского лидера.

Байден считает себя суперменом, выгнав десять русских дипломатов. Какой же он глупец! — прокомментировал новые ограничения один из пользователей.

Другие уверены, что Байден действует наперекор своему предшественнику Дональду Трампу, что приведёт в итоге только к «хаосу, войнам, голоду, безработице и анархии». Британцы повально призывают «выгнать Байдена из Белого дома».

Вы хотите задушить Россию санкциями? У нее 600 миллиардов долларов золотовалютный запас. Эта страна с самыми большими в мире природными ресурсами, — пишет ещё один комментатор.

Как ранее писал NEWS.ru, рядовых американцев, похоже, тоже утомила вечная борьба их президента с Россией. После новостей о том, что Джо Байден ввёл очередной пакет санкций против госдолга РФ, многие жители США призвали его остановиться и заняться внутренними проблемами либо ответить Владимиру Путину достойно. «Снова Россия, Россия, Россия. Эта администрация превратилась в настоящее клоунское представление!» — писали они.