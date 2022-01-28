Главы МИД Германии и Франции посетят Украину с визитом 7 февраля
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:38, 29 января 2022
Анналена Бербок, Жан-Ив Ле ДрианФото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press
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Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок собираются приехать в Киев. Визит запланирован на 7 и 8 февраля, говорится в сообщении французского дипломата в Twitter.
Собираюсь посетить Украину 7–8 февраля вместе с [главой МИД Германии] Анналеной Бербок, — написал Ле Дриан.
Он также подчеркнул, что предоставил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе гарантии «полной поддержки и солидарности» Франции с Украиной.
Мобилизация продолжается, особенно в «нормандском формате», для деэскалации напряжённости, — отметил глава МИД Франции.
Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной. Её территориальная целостность остаётся несомненной для Парижа, указал глава Пятой республики. При этом Макрон и Зеленский договорились приложить усилия, чтобы эскалация напряжённости на Украине сошла на нет.
Также президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в которых обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ. Путин также подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.