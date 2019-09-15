Доминик Рааб Доминик Рааб Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майклом Помпео. Дипломаты обсудили атаки, совершённые на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Глава британского МИДа подчеркнул, что инцидент является безрассудной попыткой нанести ущерб региональной безопасности, а также нарушить мировые поставки нефти. По его словам, Лондон безоговорочно осуждает нападение.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии не способствует стабилизации рынка энергоносителей. По его словам, лидеру Владимиру Путину доложили о нападении.

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