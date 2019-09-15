https://static.news.ru/photo/9d50e9ae-d7d4-11e9-8150-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майклом Помпео. Дипломаты обсудили атаки, совершённые на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Глава британского МИДа подчеркнул, что инцидент является безрассудной попыткой нанести ущерб региональной безопасности, а также нарушить мировые поставки нефти. По его словам, Лондон безоговорочно осуждает нападение.

Just spoke to @SecPompeo about this egregious attack on the security of Saudi Arabia. This was a reckless attempt to damage regional security and disrupt global oil supplies. The UK condemns such behaviour unreservedly. — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 сентября 2019 г.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии не способствует стабилизации рынка энергоносителей. По его словам, лидеру Владимиру Путину доложили о нападении.