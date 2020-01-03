https://static.news.ru/photo/8078d624-2faa-11ea-aa79-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: Janerik Henriksson/Tt/Global Look Press

Евросоюз пригласил в Брюссель министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения деэскалации после авиаударов Соединённых Штатов Америки.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также выразил обеспокоенность в связи с ликвидацией Белым домом генерала Касема Сулеймани, пишет ТАСС.

3 января 2020 года при ракетной атаке США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в Ираке.

Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта атака. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, то Вашингтон применит против Исламской Республики новейшее вооружение. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Штаты потратили на «прекрасное вооружение» $2 трлн.