Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что страна должна еще больше быть милитаризирована. По его словам, на Украине нужно создать «культ военного», чтобы жители республики перестали воспринимать военных как «что-то несерьезное», как это было в 2014 году. Он добавил, что сейчас Киев расхлебывает последствия тех ошибок, которые были допущены украинским руководством в прошлом, говорится в Telegram-канале Минобороны Украины.