Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что страна должна еще больше быть милитаризирована. По его словам, на Украине нужно создать «культ военного», чтобы жители республики перестали воспринимать военных как «что-то несерьезное», как это было в 2014 году. Он добавил, что сейчас Киев расхлебывает последствия тех ошибок, которые были допущены украинским руководством в прошлом, говорится в Telegram-канале Минобороны Украины.
Я всегда выступал за милитаризацию Украины и выступаю за это сейчас, говорю об этом совершенно откровенно. Нашу безопасность сможет обеспечить исключительно наша сила. Больше ничего, — заявил глава украинского ведомства.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении покушения на главу Минобороны Алексея Резникова и главы разведки Кирилла Буданова. По данным СБУ, планировалась серия заказных убийств, покушения якобы готовила «диверсионно-разведывательная группа» Главного разведывательного управления (ГРУ) России.