Глава штаба теробороны Днепра не смог въехать на Украину Глава штаба обороны Днепра Корбан заявил, что он не может въехать на территорию Украины

Фото: Oleksii Kovalov/Zuma/TASS

Глава штаба теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан в разговоре с изданием «Страна.ua» подтвердил, что он не может въехать на территорию Украины. Ранее местные СМИ распространили видеофрагмент, на котором пограничники конфискуют у Корбана украинский паспорт. Сам глава партии «УКРОП» отметил, что пограничники не могут пустить его на Украину ни по одному другому документу, с чем сейчас разбираются его адвокаты.

Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие» (украинское приложение госуслуг «Действие». — NEWS.ru), никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу, — заявил Корбан.

Ранее газета «Украинская правда» узнала, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы, лишающие гражданства страны влиятельных политиков и предпринимателей. По данным издания, речь идет о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, Корбана и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича.

Офис президента Украины, как и другие властные органы, данную информацию пока не комментировали. При этом депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Игорь Васильковский заявил, что эти данные являются фейком.